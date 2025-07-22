شكرا لمتابعة خبر عن وفاة طفل بصعق كهربائي في مسبح المنزل ووالده يروي اللحظات الأخيرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى والد الطفل نايف، تفاصيل الحادثة الأليمة التي أودت بحياة ابنه مساء الخميس، إثر صعق كهربائي أثناء السباحة في منزلهم.

وقال والد نايف في حديثه لقناة “السعودية” : “كنا قد عدنا من المستشفى بعد موعد لوالدة أم نايف، واستقبلنا نايف عند الباب بابتسامته المعتادة، كان ينتظر اللحظة التي يبدأ فيها السباحة مع شقيقه محمد”.

وتابع: “استمروا في اللعب حتى قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف ليلًا، خرج نايف من المسبح، فطلب مني أن يسبح مرة أخيرة، فوافقت، انشغلت وقتها بالتحضير لاحتفال نجاحه، وفجأة سمعت صراخ محمد :يا بابا، الحق نايف، لم أستوعب في البداية، لكن حين كررها أدركت أن هناك أمرًا خطيرًا”.

وأضاف الأب: “ركضت نحو المسبح، فوجدت نايف ملقى على بطنه، وجهه في الماء وجسده خارج المسبح، ظننت أنه ابتلع ماء أو أغمي عليه، وعندما حاولت سحبه، صُعقت بالكهرباء وسقطت أرضًا. كانت الكهرباء لا تزال تمر في جسده”.

واختتم والد نايف حديثه، قائلًا: “حاولت مرارًا سحبه رغم تكرر الصعقات، حتى اكتشفت أن هناك سلكًا داخل المسبح يسبب التسريب الكهربائي، فصلت التيار عن المنزل، وانطلقت به إلى أقرب مجمع طبي، حاول الأطباء إنعاشه، ثم طلبوا نقله فورًا إلى المستشفى، وهناك جاءت الفاجعة، أبلغونا بأن نايف قد فارق الحياة”.