خطوات الاستعلام عن طلب زيارة إلكترونيًا في السعودية 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يبحث كثير من المقيمين في السعودية عن طريقة ميسرة للتحقق من حالة طلب زيارة عائلية أو شخصية دون الحاجة لمراجعة مكاتب الجوازات أو مراكز خدمة العملاء. توفر منصة “أبشر” الإلكترونية هذه الخدمة بسهولة وسرعة، مما يوفر الوقت والجهد ويوفر متابعة لحظية لحالة الطلب. عبر موقع الخليج 365.

خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عبر منصة أبشر

1. ادخل إلى منصة أبشر أفراد عبر الرابط الرسمي: https://www.absher.sa

2. قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، أو عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.

3. من القائمة الرئيسية، اختَر “الزوار” أو “الاستفسار عن طلب زيارة” حسب تصميم المنصة.

4. أدخل رقم الطلب أو الرقم المرجعي المدرج في إيصال تقديم الطلب.

5. اضغط زر “عرض الطلب” لتظهر أمامك حالة الطلب (موافقة – مرفوض – قيد المعالجة).

6. اطبع أو احفظ صفحة الحالة كنسخة احتياطية عند الحاجة.

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