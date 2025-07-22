«بيئة حائل» تناقش آلية الاستفادة من المتبقيات الزراعية

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- بواسطة أيمن الوشواش - ناقش المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل فهد بن معيض الحسني أمس، بمقر الفرع، مع رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الزراعية بالمنطقة الدكتور تركي المطلق، عددا من المبادرات والفرص التنسيقية بين الجانبين، من خلال الاستفادة من المتبقيات الزراعية ونواتج التقليم والمخلفات الزراعية، وتقديم خدمات نوعية للمزارعين، إلى جانب دعم الممارسات الزراعية المستدامة، بما يعزز كفاءة الموارد، ورفع جودة الإنتاج. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل فهد بن معيض الحسني أمس، بمقر الفرع، مع رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الزراعية بالمنطقة الدكتور تركي المطلق، عددا من المبادرات والفرص التنسيقية بين الجانبين، من خلال الاستفادة من المتبقيات الزراعية ونواتج التقليم والمخلفات الزراعية، وتقديم خدمات نوعية للمزارعين، إلى جانب دعم الممارسات الزراعية المستدامة، بما يعزز كفاءة الموارد، ورفع جودة الإنتاج. واستعرض الدكتور المطلق أنشطة الجمعية وخططها المستقبلية؛ بهدف الإسهام في دعم وتطوير القطاع الزراعي بالمنطقة، وفتح آفاق التعاون بين الجمعية والجهات ذات العلاقة. كما وقعت مذكرة تفاهم بين فرع الوزارة والجمعية؛ بهدف تحديد الأطر العامة للتعاون والتنسيق في مجالات متعددة تخدم القطاع الزراعي، وتحقق التكامل بين القطاع الحكومي وغير الربحي.

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