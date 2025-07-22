شكرا لقرائتكم خبر 128 لاعبا يتنافسون على جوائز بطولة العالم للبلياردو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025، التي تستضيفها مدينة جدة للمرة الثانية على التوالي، بمشاركة 128 لاعبا من نخبة نجوم اللعبة حول العالم، يمثلون أكثر من 40 دولة، وتقام منافساتها خلال الفترة من 21 إلى 26 يوليو 2025، في صالة وزارة الرياضة ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد السعودي للبلياردو، والسنوكر وشركة «ماتشروم»، وتحت إشراف وزارة الرياضة.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة دولية واسعة، بتصدر قائمة المشاركين بطل العالم الأمريكي فيدور غورست، إلى جانب نخبة من الأسماء البارزة هم، الإسباني فرانشيسكو سانشيز رويز، والأمريكي شاين فان بونينغ، والفلبيني كارلو بيادو، إضافة إلى الألماني جوشوا فيلر، والتايواني كو بين يي، والبريطاني جيسون شو، والفلبيني جوهان تشوا.

وتضم قائمة المشاركين أيضا محترفي الجولة العالمية WNT، إلى جانب عدد من اللاعبين الذين سيشاركون بدعوة من الاتحاد الدولي للبلياردو WPA، وآخرين ممن تأهلوا عبر التصفيات الدولية المفتوحة، إلى جانب عدد من اللاعبين السعوديين.

وانطلقت منافسات البطولة بـ32 مواجهة (9 أشواط) بمشاركة 64 لاعبا، حيث تبدأ أولى المواجهات عند الساعة 07:30 مساء.

ويسجل عدد من الدول حضورا لافتا في منافسات هذه البطولة، من أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، والصين تايبيه، وألمانيا، والفلبين، وبولندا، وبريطانيا، إضافة إلى مشاركات نوعية من البحرين، والكويت وسوريا، وتركيا، ونيوزيلندا، ما يعكس البعد الدولي المتنامي للبطولة التي تأتي ضمن جهود وزارة الرياضة الرامية إلى استقطاب كبرى البطولات العالمية، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة وجهة رائدة في استضافة أبرز الفعاليات الرياضية الدولية.