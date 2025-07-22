شكرا لقرائتكم خبر المؤتمر الصحفي لبطولة العالم للبلياردو في جدة يكشف جاهزية الأبطال المشاركين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الصالات الخضراء بمدينة جدة مساء أمس، انعقاد المؤتمر الصحفي الرسمي الخاص ببطولة العالم للبلياردو 2025، التي تنطلق تحت إشراف وزارة الرياضة، وبتعاون مشترك بين الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وشركة «ماتشروم» العالمية.

وشهد المؤتمر حضورا لافتا من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، إلى جانب نخبة من أبرز نجوم البلياردو في العالم، يتقدمهم بطل العالم الحالي فيدور غورست، والمصنف الرابع عالميا يوهان تشوا، وبطل العالم لعام 2022 شين فان بونينغ، بالإضافة إلى النجم السعودي الصاعد خالد الغامدي.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر نايف الجعويني في المؤتمر، أن استضافة المملكة لهذه البطولة تأتي تجسيد لحرصها على دعم مختلف الرياضات، مشيرا إلى أنها تمثل فرصة كبيرة لإلهام الجيل القادم من اللاعبين السعوديين، وتعزيز حضور المواهب المحلية على الساحة الدولية.

من جهتها أعربت الرئيسة التنفيذية لشركة «ماتشروم» إيميلي فريزر، عن سعادتها بتنظيم البطولة مجددا في جدة، قائلة: يسعدنا العودة إلى جدة لتنظيم نسخة جديدة من هذا الحدث العالمي، حيث الأجواء هنا مثالية، واللاعبون متحمسون لتقديم أداء استثنائي أمام جمهور عاشق للبلياردو، وستجمع لاعبين يمثلون أكثر من 40 دولة، لتكون بحق محطة رياضية عالمية.

وعبر عدد من اللاعبين المشاركين عن حماسهم قبل انطلاق المنافسات، حيث قال الأمريكي فيدور غورست: العودة إلى جدة للدفاع عن لقبي تجربة مميزة، أملك ذكريات رائعة هنا، وأتطلع للحفاظ على اللقب، فيما أشار الفلبيني يوهان تشوا إلى أن جدة تعد محطة مفصلية في مسيرته العام الماضي، وأنه الآن أكثر استعدادا لتحقيق إنجاز جديد.

أما النجم السعودي خالد الغامدي، فقد أعرب عن فخره بالمشاركة في البطولة قائلا: تمثيل المملكة في بطولة بهذا الحجم مسؤولية كبيرة وشرف أعتز به، فيما أوضح بطل العالم في عام 2022 الأمريكي شاين فان بونينغ، أن بطولة العالم للبلياردو تمثل قمة التحديات في اللعبة، وأنه يسعى لاستعادة اللقب وإضافة إنجاز جديد لمسيرته الرياضية.

يذكر أن بطولة العالم للبلياردو 2025 ستقام خلال الفترة من 21 إلى 26 يوليو، وستشهد إقامة 233 مباراة بمشاركة 128 لاعبا من أكثر من 40 دولة، وستنقل المنافسات عبر بث مباشر محلي ودولي، لتصل إلى جماهير اللعبة حول العالم.