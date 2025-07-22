شكرا لقرائتكم خبر البلياردو.. نشأة لعبة الملوك الأوروبيين تسجل حضورها العالمي في عروس البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حدث يعكس تحول المملكة إلى وجهة رياضية دولية، تستعد جدة لاستقبال أبرز نجوم البليارد عالميا في بطولة العالم (9-Ball) التي تنطلق على سواحل البحر الأحمر بين 21 و 26 يوليو الحالي.

ويخوض أكثر من 100 لاعب من المصنفين الأوائل المنافسة على جوائز تقارب قيمتها مليون دولار، ضمن بطولة ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، ضمن رؤية المملكة 2030، لتنويع القطاع الرياضي وتعزيز السياحة الصيفية.

ولا تعد استضافة البطولة حدثا عابرا، بل استمرار للجاهزية العالية التي وصلت إليها البنية التحتية السعودية في تنظيم البطولات العالمية، خصوصا بعد النجاح اللافت للنسخة الماضية، كما تأتي في وقت يشهد فيه موسم جدة توافدا ضخما من السياح من داخل المملكة وخارجها، ما يمنح المدينة طابعا رياضيا وسياحيا مزدوجا.

وعلى صعيد التاريخ، تجمع المصادر الغربية أن لعبة البلياردو ولدت في أوروبا في القرن الـ15، وكانت تلعب في الهواء الطلق على مساحات عشبية، قبل أن تنتقل إلى القصور الملكية. وفقا لموسوعة «بريتانيكا»، فإن أولى الطاولات كانت مغطاة بقماش أخضر يحاكي العشب، واستخدمت عصي تعرف باسم «maces» لضرب الكرات.

وتكشف وثائق فرنسية محفوظة في الأرشيف الملكي (BnF) أن الملك لويس الحادي عشر امتلك أول طاولة بلياردو داخلية موثقة في التاريخ، ما يجعل من فرنسا إحدى أوائل مراكز التحول من الترفيه العفوي إلى الممارسة المنظمة.

ومع تطور أدوات اللعب، ظهرت عصا «الكي» في القرن الـ17، بدلا من العصي التقليدية، وهو تغيير جوهري مكن اللاعبين من دقة تسديد أعلى، وفي مطلع القرن الـ19، قدم الفرنسي فرانسوا مينغو أول طرف جلدي لعصا الكي، مما سمح بتطوير تقنيات مثل الدوران والانزلاق التي أصبحت أساسا في اللعب الاحترافي، بحسب توثيق جمعية البلياردو الأمريكية.

أما التطور الصناعي فقد ترك بصمته أيضا، حيث أدت التحديثات الهندسية في منتصف القرن الـ19 إلى إدخال المطاط على جوانب الطاولات، ما حسن من ارتداد الكرات. ومع توحيد مقاسات الطاولات والكرات، بدأت اللعبة تتحول إلى رياضة لها نوادٍ وقوانين ومنافسات، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة، كما يذكر المؤرخ الشهير مايك شاموس، عضو قاعة مشاهير البلياردو.

وفي القرن العشرين، ظهرت أنماط جديدة من اللعبة مثل ball - 8 و ball - 9، ومعها تأسست اتحادات إقليمية وعالمية لتنظيم الرياضة، أبرزها الاتحاد العالمي للبلياردو (WPA) الذي أطلق أول بطولة عالمية رسمية عام 1990.

كما تعد الهيئة العالمية للرياضات ذات العصا (WCBS) المرجع الرسمي المعترف به أولمبيا، والمسؤول عن تنسيق تصنيفات اللاعبين والمعايير الفنية حول العالم.

ويشارك في نسخة جدة لاعبون من أبرز نجوم اللعبة عالميا مثل فيدور غورست، وجيسون شو، وفرانسيسكو سانشيز رويز، ويوهان تشوا، إلى جانب ممثل السعودية النجم خالد الغامدي، ما يجعل الحدث فرصة نادرة لعشاق اللعبة لمتابعة منافسات على أعلى مستوى، ضمن تجربة تجمع بين الرياضة والثقافة والسياحة.