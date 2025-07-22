شكرا لقرائتكم خبر صندوق الاستثمارات العامة وفورمولا إي يسهمان في تمكين 50,000 من قادة المستقبل في مجالات الاستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل صندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع بطولة العالم للفورمولا إي، تنفيذ برنامج «Driving Force» التعليمي ضمن شراكة E360 التابعة للصندوق، في إطار جهوده الرامية إلى تمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة.

ويعد البرنامج من أبرز الشراكات العالمية لصندوق الاستثمارات العامة في مجال التعليم المستدام، إذ نجح حتى الآن في الوصول إلى أكثر من 50,000 طالب وطالبة حول العالم، بحلول نهاية 2025م، من خلال تعزيز الوعي بالتقنيات النظيفة، وتوفير فرص تعليمية ملهمة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار البيئي.

ويسخر برنامج «Driving Force» جاذبية سباقات السيارات الكهربائية بالكامل لجذب اهتمام الطلاب من الفئة العمرية بين 8 و18 عاما، وتعريفهم بمفاهيم الاستدامة، كما يعمل على تزويدهم بالمعرفة والثقة والنماذج الملهمة التي تمكنهم من خوض غمار الوظائف المتنامية في مجالات الاستدامة، والعلوم، والتقنية.

وضمن جهودها المجتمعية، نظمت فورمولا إي ورشة عمل حضورية لبرنامج «Driving Force» في أكاديمية هامر سميث بلندن، بمشاركة أكثر من 90 طالبا، إذ تمثل الورشة نموذجا للمبادرات التعليمية المباشرة التي أثبتت الدراسات فاعليتها في تشكيل طموحات الطلاب المهنية، وزيادة تمثيلهم في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM.

وتعد الورشة ضمن سلسلة من 5 ورش تقام خلال يوليو في مدارس تقع بالقرب من مضمار سباق لندن إي-بري المرتقب، وبالقرب من المقر الرئيسي لفورمولا إي في هامرسميث، وقد نظمت فورمولا إي ورشا مماثلة خلال هذا العام في جدة بالمملكة العربية السعودية، وميامي في الولايات المتحدة، تزامنا مع إقامة السباقات في تلك المدن.

وأسهمت ورش العمل الحضورية، من خلال التجارب التفاعلية والتطبيق العملي، في ربط المفاهيم الأكاديمية بالفرص المهنية الواقعية في مجالات رياضة المحركات، والتنقل، والهندسة، وابتكار البطاريات، والطاقة النظيفة.

وأوضحت نائبة رئيس الاستدامة في الفورمولا إي جوليا باليه، أن استطلاعا أجري العام الماضي شمل أكثر من 7000 طالب، يؤكد تراجعا لافتا في اهتمامهم وتطلعاتهم لمتابعة تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، ما يستوجب تعزيز الروابط بين المناهج الدراسية والمسارات المهنية، إلا أن تحقيق ذلك بفعالية يتطلب دعما مباشرا من قطاع الأعمال.

ويأتي برنامج «Driving Force»، المقدم عبر شراكة E360 التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أحد الحلول الداعمة لتعزيز قدرة النظام التعليمي على تلبية تطلعات الطلاب، واحتياجات سوق العمل المستقبلية».

يشار إلى أنه بجانب برنامج «Driving Force»، تنفذ فورمولا إي استراتيجية شاملة للتأثير المجتمعي تشمل عددا من المبادرات الرئيسية، مثل «فتيات على الحلبة»، و»صندوق الفورمولا إي لمستقبل أفضل»، و»مبادرة ساعة الإلهام»، تسعى من خلالها إلى إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد في المجتمعات المحلية بكل مدينة تستضيف سباقاتها، عبر توفير فرص شاملة ومتنوعة، تسهم في تمكين الأفراد، وتعزيز مفاهيم التنوع والاندماج، ودعم نمو مجتمعات مرنة ومزدهرة.