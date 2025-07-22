شكرا لقرائتكم خبر فريق Gen.G: لقب »League of Legends« تتويج للجهود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى لاعبو فريق «Gen.G Esports» سعادتهم الكبيرة بتحقيق لقب بطولة «League of Legends»، ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025، المقامة حاليا في مدينة الرياض، وتستمر حتى 24 أغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في المركز الإعلامي بمنطقة بوليفارد سيتي، إذ أكد الفريق أن هذا الإنجاز العالمي، وفي بطولة كبرى بهذا الحجم، يعد تتويجا لجهودهم، رغم عدم استقرار مستواهم في الفترة الأخيرة.

وأكد الفريق أن وجودهم في النهائي وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري استثنائي ضخم أشعل المنافسة، وكان دافعا كبيرا لتقديم أفضل ما لديهم، وسببا رئيسيا في تحقيق اللقب.

وحول أبرز الفرق التي واجهوها خلال البطولة، أوضح الفريق أن كلا من T1 وHLE وAG.AL قدمت مستويات عالية من التنافس، وأسهمت في رفع أداء الفريق بشكل تدريجي حتى التتويج باللقب.

وتعد بطولة «League of Legends» من أبرز الألعاب المدرجة ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الالكترونية، وتستقطب نخبة الفرق واللاعبين من مختلف أنحاء العالم.