شكرا لقرائتكم خبر «حقوق الإنسان» تحتفي بتخريج النسخة الأولى من برنامج «خبير» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت هيئة حقوق الإنسان في مقرها أمس بالرياض، حفل تخريج النسخة الأولى من برنامج «خبير في حقوق الإنسان»، بحضور عدد من المسؤولين، وشركاء البرنامج، والخريجين والخريجات.

وأكدت رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، في كلمتها خلال الحفل، أن البرنامج يعد خطوة بارزة في إطار تنمية الخبرات والقدرات المهنية والوطنية في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وجاء محققا لاختصاصات الهيئة، ومتماشيا مع المعايير الدولية المؤكدة على أهمية التعليم والتدريب كونهما أداتين محوريتين لحماية حقوق الإنسان.

وقالت «لقد عكس برنامج خبير التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي أكدت التعليم الجيد والعدالة والمؤسسات القوية».

ورفعت رئيسة الهيئة الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على اهتمامها البالغ ودعمها المستمر لكل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة.

وهنأت الدكتورة التويجري الخريجين والخريجات بمناسبة إكمالهم البرنامج واجتيازهم مراحله المختلفة باجتهاد ومثابرة ستدفعهم ليكونوا قادة فاعلين على المستويات المحلية والدولية وأداة للريادة والوعي، موجهة شكرها لشركاء البرنامج «البرنامج معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وجامعة المجمعة، وأحد المراكز المتخصصة»، بالإضافة إلى اللجان والفرق التي عملت بكل جد وإخلاص على إنجاح هذه النسخة.

من جهتها قالت رئيسة اللجنة الفنية للبرنامج، عضو مجلس الهيئة الدكتورة آمال بنت محمد الهبدان: إن هذا البرنامج لا يمثل مجرد مبادرة تدريبية، بل تجربة تحويلية تنمي خبراء المستقبل في مجال حقوق الإنسان، لقد كانت في الواقع رحلة للتعلم والفهم العميق والجهد والمثابرة، التي شاركنا في صياغتها خبراء وطنيون ودوليون لهم وزنهم، ومكانتهم، وتاريخهم في مجال التدريب والتطوير، بهدف بناء القدرات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

بدوره أوضح مدير التنمية البشرية والاجتماعية بمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث أليكس ميخيا، أن برنامج خبير تجاوز حدود المحاضرات النظرية، ويربط بين النظرية والتطبيق، وبين القانون والتجربة الإنسانية، وبين التعلم والقيادة وهي من أساسيات قانون حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه النسخة الأولى من البرنامج تعد نموذجا تعليميا لا يكتفي بنقل المعرفة، بل يسعى إلى إحداث تحول. وهو نموذج يعترف بخصوصية السياق المحلي، ويحتفي بالهوية الثقافية، ويرتكز في الوقت نفسه على أولويات حقوق الإنسان العالمية والوطنية.

يذكر أن برنامج خبير في حقوق الإنسان الذي انطلق في نوفمبر2024م يعد إحدى مبادرات هيئة حقوق الإنسان لنشر ثقافة الحقوق وهو برنامج متخصص يهدف إلى إعداد وتأهيل قاعدة متنوعة من الكوادر الوطنية الاستشارية والخبراء في مختلف مجالات حقوق الإنسان، بمشاركة خبراء محليين ومنظمات دولية متخصصة لتعزيز تجربة تدريبية متكاملة في مجالات حقوق الإنسان.