شكرا لقرائتكم خبر جامعة الأمير مقرن تحتضن اللقاء التعريفي بـ«برمجان المنورة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد أمس بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، اللقاء التعريفي الخاص بـ»برمجان المنورة»، الذي يعد من المبادرات التقنية الرائدة التي أطلقتها إمارة منطقة المدينة المنورة، بالشراكة مع شركة رؤى المدينة القابضة ومدينة المعرفة الاقتصادية، الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي، من خلال توفير منصة تجمع المبدعين والمبتكرين لتطوير حلول رقمية تسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، بحضور عدد من المهتمين والمشاركين في مجالات البرمجة والابتكار التقني.

واستهل اللقاء باستقبال المشاركين وتوزيع الدليل التعريفي بالبرنامج، وقد ألقى ممثلو إمارة منطقة المدينة المنورة وجامعة الأمير مقرن كلمتين ترحيبيتين، رحبوا فيهما بالحضور، مؤكدين دعمهم للبرامج والمبادرات التقنية التي تسهم في تمكين الكفاءات الشابة.

بدوره أكد مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي بإمارة المنطقة المهندس ياسر العوفي، أن «برمجان المنورة» يمثل منصة مثالية تجسد تلاقي العقول الشابة مع الخبرات التقنية، في بيئة تحفز على الإبداع، وتسهم في ابتكار حلول تقنية مستدامة تخدم المجتمع وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والتميز، وأن يكون هذا اللقاء نقطة انطلاق لأفكار رائدة ومبادرات تقنية تسهم في بناء مستقبل مشرق للوطن والمجتمع.

كما تضمن اللقاء عرضًا تعريفيًا مفصلًا عن برمجان المنورة، شمل استعراض فكرته وأهدافه والفئات المستهدفة، بالإضافة إلى شرح محاور التحديات المطروحة في البرمجان، وشروط المشاركة، وآلية التحكيم، إلى جانب تسليط الضوء على الجوائز وآفاق ما بعد البرمجان، كما خصصت جلسة لطرح الأسئلة والاستفسارات من قبل الحضور.

يذكر أن برمجان المنورة يهدف إلى تحفيز الطاقات التقنية والإبداعية، ودعم الحلول التقنية المبتكرة في مجالات متنوعة، تسهم في خدمة المدينة المنورة وتنميتها في إطار رؤية المملكة 2030.