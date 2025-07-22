«ملتقى الباحة للحرفيين» جسر بين الماضي والمستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد ملتقى الباحة للحرفيين 2025، الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة ضمن برامج مهرجان «صيف الباحة»، مشاركة عدد من الشباب والأطفال لتعلم أساسيات صناعة عدد من الحرف اليدوية التي تشتهر بها المنطقة.

وأوضحت المشرفة على الملتقى نوف الحربي، أن الملتقى يشهد تنفيذ 10 دورات تدريبية متخصصة في صناعة دمى الكروشيه والخوصيات وحرفة النحت على الحجر والرخام، بإشراف نخبة من المدربين المختصين يقدمون أعمالا تمزج بين التراث وابتكار تصاميم تناسب متطلبات السوق الحديثة بطريقة تواكب حداثة العصر الحالي، مع الحفاظ على جوهرها التقليدي.

يذكر أن فعاليات الأسبوع الثاني من ملتقى الباحة للحرفيين 2025 انطلقت، وسط حضور لافت وتفاعل مميز من المهتمين والزوار، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ويستمر على مدى شهر كامل متضمنا برامج تدريبية، وجلسات حوارية، وأنشطة تفاعلية حية تبرز جماليات الموروث.