تعليم المدينة يطلق البرنامج الصيفي التوعوي للأمن والسلامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، البرنامج الصيفي التوعوي للأمن والسلامة، الذي ينفذ خلال الفترة من 26 محرم إلى 13 صفر 1447هـ؛ بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن والسلامة لدى الطلاب والطالبات، وتدريبهم على التعامل مع الحالات الطارئة، وتنمية مهاراتهم القيادية والعمل الجماعي.

ويتضمن البرنامج - الممتد على مدى ثلاثة أسابيع - باقة من الأنشطة التوعوية والتدريبية المتنوعة، تشمل مقدمة عن مفاهيم الأمن والسلامة، والسلامة الشخصية في المنزل، والسلامة المرورية، وإدارة الأزمات، والحماية من الحرائق، إضافة إلى التوعية بالسلامة في السفر، والمنشآت الرياضية، والمدارس.

ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود تعليم المدينة المنورة لتعزيز ثقافة الوقاية، وترسيخ السلوكيات الصحيحة في التصرف أثناء المواقف الطارئة، إلى جانب تمكين الطلبة من ممارسة أدوار قيادية، والعمل ضمن بيئات تعليمية آمنة ومحفزة، إضافة إلى أهمية مثل هذه البرامج في صقل شخصية الطلاب والطالبات، وتهيئتهم لمواجهة التحديات بكفاءة ومسؤولية، بما يعزز من جاهزيتهم لمستقبل أكثر أمانا ووعيا.