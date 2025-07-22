شكرا لقرائتكم خبر جامعة الباحة تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الباحة أمس، نتائج القبول في برامج الدراسات العليا (المجانية والمدفوعة برسوم للخدمات التعليمية) للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الباحة أمس، نتائج القبول في برامج الدراسات العليا (المجانية والمدفوعة برسوم للخدمات التعليمية) للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ. ودعت الجامعة المرشحين والمرشحات للقبول إلى مراجعة الكليات المعنية داخل المدينة الجامعية؛ لإجراء مطابقة الوثائق، وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس

29 / 01 / 1447هـ. وأشارت الجامعة إلى إمكانية الاطّلاع على نتائج القبول وتفاصيل إجراءات المطابقة عبر الرابط الالكتروني التالي: https://2u.pw/axi21. ويأتي إعلان النتائج في إطار حرص الجامعة على تنظيم سير العملية الأكاديمية واستقبال الطلاب والطالبات المقبولين في الوقت المحدد، وفق الجدول الزمني المعلن للقبول في مختلف البرامج المطروحة.

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الباحة تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.