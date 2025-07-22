جامعة جازان تطلق برامج جامعية قصيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة جازان إطلاق حزمة من البرامج الجامعية القصيرة على منصة MicroX، وذلك ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وشملت البرامج المعلنة: مقدمة في تصميم أنظمة الأمن، وتصميم الأمن في التطبيقات، وتطوير استراتيجيات الأمن، وأدوات وتقنيات وتحليل الأمن، حيث تشمل الفئات المستهدفة كلا من: طلبة الجامعة، والباحثين عن عمل، والموظفين ومن هم على رأس العمل.

وتأتي هذه المبادرة بهدف تمكين المستهدفين من تطوير مهاراتهم في مجالات الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، من خلال برامج تدريبية نوعية تقدم بصيغة غير متزامنة عبر المنصة الوطنية MicroX.

وأكد مشرف مركز التعليم الالكتروني بجامعة جازان الدكتور تركي بن مسفر الحرملي، أن هذه المبادرة تعكس التزام الجامعة بتسخير الإمكانات الرقمية والشراكات الوطنية لتأهيل الكوادر البشرية، وتزويدهم بالمهارات التقنية المطلوبة في سوق العمل، مشيرا إلى أن تصميم هذه البرامج تم بعناية ليلائم احتياجات مختلف فئات المجتمع التعليمي والمهني، ويواكب متطلبات سوق العمل.