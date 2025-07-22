تحديث: موعد صرف مكافأة الملكية السعودية لعام 1446 هـ – تفاصيل رسمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يترقب المواطنون بفارغ الصبر موعد صرف المكرمة الملكية السعودية لعام 2025، حيث تأتي هذه المكرمة ضمن جهود خادم الحرمين الشريفين لدعم ومساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية. وقد أعلنت الجهات المختصة في المملكة عن بدء عملية صرف المكرمة الملكية لعام 1446 للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

المكرمة الملكية تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل أصحاب الدخل المحدود والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقة، وأصحاب المشاريع الصغيرة. وتسعى هذه المكرمة إلى تحسين حياة الأفراد والأسر السعودية من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية والتعليمية والاجتماعية.

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وتشمل الفئات المستهدفة بصرف المكرمة الملكية المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي والذين يستوفون شروط الاستحقاق، مثل الأرامل والمطلقات وكبار السن والطلاب ذوي الظروف المعيشية الصعبة. كما يتم صرف المكرمة عبر الحسابات البنكية المسجلة لدى الجهات المختصة.

وتعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الضمان الاجتماعي من الجهات الحكومية المسؤولة عن تحديد المستحقين وصرف المكرمة بشكل منتظم ودون تأخير. وتعتبر المكرمة الملكية دعمًا مهمًا يخفف العبء المالي عن الأسر المحتاجة ويعزز قدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية.

من المتوقع أن يكون صرف المكرمة الملكية لعام 1446 تحت إشراف الجهات الحكومية المختصة بشكل سلس وفعال، لضمان وصول هذا الدعم الحيوي إلى المستحقين بسرعة ويسر.