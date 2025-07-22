طلب فوري لإصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر السعودية لعام 1447 هـ، ابدأ الإجراءات الآن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، أصبحت خدمة إصدار هوية مقيم إلكترونية متاحة عبر منصة أبشر بشكل سهل وسريع. الهدف من هذه الخدمة هو تسهيل عملية الحصول على الهوية للمقيمين وتقليل الحاجة لزيارة مكاتب الجوازات. يتيح النظام طباعة واستلام الهوية عبر البريد السعودي بشكل سريع وآمن.

ما هي الشروط الأساسية لإصدار هوية مقيم عبر أبشر؟

– يجب أن تكون هناك إقامة سارية المفعول.

– تحديث البيانات التابعة لجواز السفر على منصة أبشر.

– عدم وجود مخالفات مرورية أو إدارية في السجل الخاص بالمتقدم.

– اجتياز الفحص الطبي الحديث والمعتمد.

– عدم وجود بلاغات هروب.

– سداد رسوم الإصدار إلكترونيا.

– وجود حساب نشط على منصة أبشر.

– توفير رقم هوية الكفيل إذا كان الإصدار يتم من خلاله.

كيفية إصدار هوية مقيم إلكترونيا 1447؟

– تسجيل الدخول إلى حساب المقيم على منصة أبشر.

– الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

– اختيار خدمة إصدار هوية مقيم.

– ملء البيانات المطلوبة وتحميل المستندات.

– سداد الرسوم عبر خدمة سداد.

– مراجعة البعانات وإرسال الطلب.

– انتظار إشعار إصدار الهوية وحفظ النسخة الإلكترونية.

يتم إكمال المعاملة بسرعة وسهولة دون الحاجة لزيارة أي جهة حكومية. الخدمة متاحة في أي وقت ومن أي مكان، مع دعم فني متاح على مدار الساعة.

مميزات إصدار هوية مقيم عبر أبشر الرقمية 1447

– ضمان استمرار الوضع القانوني للمقيم داخل المملكة.

طريقة طباعة هوية مقيم عبر البريد السعودي

– تحديث العنوان الوطني للمقيم على منصة سبل.

– استلام رقم التتبع من منصة أبشر.

– تتبع الشحنة عبر موقع سبل واختيار طريقة الاستلام.

هذه الخدمة توفر سهولة وسرعة للمقيمين في المملكة العربية السعودية للحصول على هويتهم بطريقة آمنة وموثوقة.