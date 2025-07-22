احصل على صكك الإلكتروني الآن بخطوات سهلة وسريعة من خلال ناجز ورقم الهوية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمت مبادرة طباعة الصك الإلكتروني وتحويل الصكوك الورقية ضمن جهود وزارة العدل لدعم رؤية المملكة 2030، بهدف تحسين جودة الخدمات وتقليل الاعتماد على العمليات الورقية. ووفقًا للإحصاءات، فإن استخدام الخدمات الإلكترونية يساعد في تقليص وقت الحصول على الصكوك بنسبة تزيد عن 60%.

طباعة صك إلكتروني من ناجز برقم الهوية

للراغبين في طباعة الصك الإلكتروني من خلال منصة ناجز، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

– الدخول على الموقع الرسمي لمنصة ناجز.

– الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

– اختيار “كتابات العدل” ثم “الصك العقاري”.

– الضغط على “الدخول على الخدمة” وتسجيل الدخول بواسطة بيانات النفاذ الوطني.

– ملء بيانات الصك مثل رقم الهوية ورقم الصك.

– الضغط على “استعلام” لعرض تفاصيل الصك ومن ثم الضغط على “طباعة” للحفاظ على الصك.

شاهد أيضًا: تعديل المؤهل التعليمي الآن أصبح أمراً سهلاً في أبشر بعد تغيير شهادتك

تحويل الصك القديم إلى صك إلكتروني

يمكنكم أيضًا تحويل الصك الورقي القديم إلى صك إلكتروني عبر الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول عبر منصة ناجز واختيار خدمة “تحديث الصكوك”.

– الضغط على “الحصول على الخدمة” وتسجيل الدخول ببيانات النفاذ الوطني.

– ملء البيانات المطلوبة ورفع صورة واضحة للصك الأصلي.

بهذه الطريقة، يمكنكم طباعة صكك الإلكتروني بسهولة وسرعة من خلال منصة ناجز والتمتع بالخدمات الإلكترونية المتطورة.