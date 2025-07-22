أكاديمية الإعلام السعودية تقيم اللقاء الافتتاحي لمسار "قادة الإعلام"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور مساعد وزير الإعلام، رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، أقيم مساء اليوم اللقاء الافتتاحي لمسار "قادة الإعلام" في نسختهِ الأولى، وذلك ضمن برامج الأكاديمية النوعية؛ لدعم القيادات الإعلامية وتمكينها في القطاعات الحكومية والخاصة.

وخلال اللقاء تحدث معاليه مع المشاركين في المسار، ونقل لهم تحيات معالي وزير الإعلام وتمنياته للجميع بالتوفيق.

وأكد مساعد وزير الإعلام أهمية هذا المسار، وأثره وتأثيره الكبيرين، الذي يأتي ضمن جهود الأكاديمية في دعم القيادات الإعلامية القادرة على إنتاج محتوى مهني وفعّال، يعكس تطلعات قيادة المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جهته، استعرض الرئيس التنفيذي للأكاديمية، المهندس خالد بن عابدين زين العابدين أهداف المسار وأبرز محطاته، مؤكدًا أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية لمواكبة التحوّلات المتسارعة في القطاع الإعلامي، وتعزيز جاهزيته للتحديات والمتغيرات المستقبلية.

ويُعدُّ "مسار قادة الإعلام" برنامجًا تدريبيًا نوعيًّا متكاملًا، يستهدف القياديين في القطاعات الحكومية والخاصة، عبر رحلة تطويرية متكاملة تهدف إلى تعزيز حضورهم، وتوسيع أثرهم في الفعاليات الوطنية الكبرى، ودعم جهود التنمية بخبراتهم العملية.

وينطلق المسار التدريبي في منتصف أغسطس من العام الجاري 2025، ويتضمن عدة مراحل تدريبية، تبدأ بمعسكر إدارة الفعاليات في سويسرا، ثُمَّ دورة متخصصة في الإعلانات الرقمية بالرياض، يعقبها المعسكر الإعلامي الدولي في سنغافورة، إلى جانب عقد دورة بعنوان "إستراتيجيات الاتصال القيادي" بالرياض، ويقام في نهاية المسار حفل تخرج يُكرم فيه المشاركون في البرنامج.

للمزيد من التفاصيل حول البرنامج، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: https://sma.edu.sa.