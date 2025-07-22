شكرا لقرائتكم خبر الهيئة العامة للترفيه تفتح باب التقديم لبرنامج شريك الترفيه لدعم رواد الأعمال في القطاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للترفيه (GEA) برنامج "شريك الترفيه"، في خطوة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة في قطاع الترفيه بالمملكة، ضمن توجهات الهيئة في تنمية القطاع وخلق بيئة حيوية تستوعب الأفكار والمشاريع الواعدة.

ويستهدف البرنامج دعم منظومة الشركات الناشئة في قطاع الترفيه من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة خصيصًا لتناسب مختلف مراحل نضج الشركات، بدءًا من المراحل الأولى وحتى مرحلة النمو.

ويقدم "شريك الترفيه" عدة خدمات تشمل الخبرات المتخصصة، والتمويل، والتدريب والإرشاد، وبناء العلاقات، والتوجيه، إلى جانب حزم دعم شاملة تُعزز فرص النجاح للمشاريع الناشئة.

ويُعنى البرنامج بدعم الأنشطة في الأصول الأساسية والخدمات الداعمة داخل قطاع الترفيه، ويُعد إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة في إطار رؤيتها للإسهام في بناء اقتصاد مزدهر قائم على الإبداع والابتكار، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ودعت الهيئة العامة للترفيه جميع المهتمين إلى التقديم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج "شريك الترفيه " https://entertainmentgrow.com/، وذلك من خلال تعبئة النموذج المخصص وتقديم البيانات المطلوبة للاستفادة من خدمات البرنامج وفرص الدعم المتاحة.