شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة ترصد بسطات عشوائية وتصادر 3 طن خضروات بنطاق العزيزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري والحفاظ على المرافق العامة، تمكنت أمانة محافظة جدة، من رصد وإزالة عدد من البسطات العشوائية الواقعة ضمن نطاق العزيزية.

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية هبه حسين البلوي أن أن فرق الرقابة الميدانية التابعة نفذت جولات تفتيشية مكثفة خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن ضبط عدة مخالفات تتعلق باستغلال المرافق العامة بطرق غير نظامية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إزالة البسطات ومصادرة أكثر من 3 طن من الخضروات والفواكه.

وأكدت البلوي أن هذه الجهود تأتي ضمن خطط البلدية الهادفة إلى الحفاظ على جودة المرافق العامة وضمان بيئة حضرية منظمة وآمنة لمرتادي الحدائق.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق “بلدي” أو الاتصال على الرقم الموحد 940، تعزيزًا للمشاركة المجتمعية في الحفاظ على المظهر الحضري للمدينة.