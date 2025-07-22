شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من عوالق ترابية وأتربة مثارة على الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهات متقدمة بشأن تأثر منطقة الباحة بحالة من التقلبات الجوية، تشمل عوالق ترابية وأتربة مثارة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية في عدد من المحافظات.

وأشار المركز إلى أن العوالق الترابية ستؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ما بين 3 إلى 5 كيلومترات، وتشمل مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والمندق، وبني حسن، والقرى، بالإضافة إلى الأجزاء المجاورة. ومن المتوقع استمرار هذه الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبه المركز إلى أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة، تتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية بما يتراوح بين 1 إلى 3 كيلومترات، خاصة على محافظات القطاع التهامي، وتشمل المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والمناطق المحيطة بها، وتستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً أيضًا.

ودعت الجهات المختصة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، حفاظًا على سلامتهم.