المنيع: يجوز إزالة بروز الأنف جراحيًا إذا كان يسبب ضررًا نفسيًا .. فيديو

الرياض - علي القحطاني - أوضح معالي الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، أنه لا حرج شرعًا في إجراء عملية تجميل لإزالة بروز في عظمة الأنف، إذا كان هذا البروز يسبب أذى نفسيًا أو شعورًا بالحرج لصاحبه.

جاء ذلك في رد الشيخ المنيع على سؤال ورده، مفاده: “أعاني من بروز في عظمة الأنف مما يسبب لي أذى نفسيًا وشعورًا بالحرج، فهل يجوز لي إجراء عملية تجميل لإزالته؟”، حيث أجاب قائلاً: “نعم، الحقيقة ما يظهر هذا ليس كمن يطلب تجميلًا أو تغييرًا لأي عضو من أعضاءه، وإنما يرى أن فيه شيئًا من القصور أو العيب، فهو يريد أن يصلح ذلك، فلا بأس بذلك”.

وأشار الشيخ إلى أن هذه الحالة لا تعد من قبيل التجميل التحسيني، بل تدخل في باب إزالة العيب، وهو أمر مأذون به شرعًا.