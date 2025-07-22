طريقة التحقق من أهلية دعم حساب المواطن 2025 ومتابعة الطلبات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعد برنامج حساب المواطن من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تقديم الدعم للفئات المستحقة من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط. ومن أجل الاستمرار في الاستفادة من هذا البرنامج، يجب على المستفيدين معرفة كيفية الاستعلام عن دعم حساب المواطن بطريقة إلكترونية سهلة.

خطوات الاستعلام عن دعم حساب المواطن

التسجيل في البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة.

اختيار أيقونة دراسة الأهلية من الواجهة الرئيسية للحساب.

المعلومات المتاحة في نتيجة الاستعلام

عند إجراء الاستعلام، ستظهر مجموعة من البيانات التي توضح حالة الاستحقاق ومبلغ الدعم المتوقع نزوله في الحساب.

أهمية تحديث البيانات في حساب المواطن

يجب على المستفيدين تحديث بياناتهم بشكل دوري لتجنب الإيقاف أو الاستبعاد من البرنامج في حال حدوث تغييرات في الدخل أو الحالة الاجتماعية.

مواعيد صرف الدعم

يتم صرف الدعم عادة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم الإعلان عن أي تغيير في المواعيد عبر القنوات الرسمية للبرنامج.

من الضروري على المستفيدين متابعة حالة استحقاقهم للحصول على الدعم وضمان استمرارية الاستفادة من برنامج حساب المواطن لعام 2025.