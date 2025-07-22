في حساب المواطن.. هل يجب الإفصاح عن دخل وظيفة غير تابعة لمؤسسة حكومية أو خاصة؟

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سؤال في غاية الأهمية هو ما ورد إلى خدمة المستفيدين حول عملية الإفصاح عن الدخل والضوابط التي تحيط بها من أجل ضمان الأهلية؛ وهو لو كان المتقدم لديه دخل من وظيفة لا تنتمي إلى القطاع الحكومي أو الخاص أو القطاع غير الربحي هل يتوجب عليه الإفصاح عنه أم لا؟

وهذا ما تمت الإجابة عنه بنعم؛ حيث تم التنويه على أن أي دخل لأيٍ من أفراد الأسرة أو المستقل يجب أن يتم الإفصاح عنه عبر البوابة الرسمية للبرنامج، وذلك نظرًا لتأثيره على الأهلية والاستحقاق.

طريقة الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن

بناءً على ما سبق يتوجب العلم بآلية الإفصاح عن الدخل في برنامج حساب المواطن، وهي ما تأتي على النحو التالي: