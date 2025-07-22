“لجميع المقيمين في المملكة” احذروا الترحيل بعد السجن والغرامة لتلك المخالفة الجسيمة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من أبرز الأفعال المرصود القيام بها من قِبل عدد من المقيمين أو حتى المواطنين في المملكة العربية السعودية تأتي مخالفة يشدد عليها نظام العمل ويفرض عليها العقوبات الرادعة، وهي مخالفة تشغيل وافد لوافد آخر لمصلحة صاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي.

إذ إن كل وافد إلى المملكة يكون مسجلًا في النظام لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اسم صاحب عمل واحد، وعليه في حال تم ضبطه أنه يعمل لدى آخر فإنه يتم تطبيق الإجراءات النظامية ضده.

عقوبات تشغيل وافد لصاحب عمل غير الأصلي

من هذا المنطلق وجهت وزارة الداخلية السعودية التحذير المشدد على مخالفة تشغيل وافد لصاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي، وهي ما تتمثل في الآتي: