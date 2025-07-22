“لجميع المقيمين في المملكة” احذروا الترحيل بعد السجن والغرامة لتلك المخالفة الجسيمة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من أبرز الأفعال المرصود القيام بها من قِبل عدد من المقيمين أو حتى المواطنين في المملكة العربية السعودية تأتي مخالفة يشدد عليها نظام العمل ويفرض عليها العقوبات الرادعة، وهي مخالفة تشغيل وافد لوافد آخر لمصلحة صاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي.
إذ إن كل وافد إلى المملكة يكون مسجلًا في النظام لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اسم صاحب عمل واحد، وعليه في حال تم ضبطه أنه يعمل لدى آخر فإنه يتم تطبيق الإجراءات النظامية ضده.
عقوبات تشغيل وافد لصاحب عمل غير الأصلي
من هذا المنطلق وجهت وزارة الداخلية السعودية التحذير المشدد على مخالفة تشغيل وافد لصاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي، وهي ما تتمثل في الآتي:
- المُشغل للوافد لو كان مقيمًا: غرامة 5000 ريال أو سجن شهر أو كلتا العقوبتين ثم إنهاء الإقامة والترحيل.
- المشغل للوافد لو كان مواطنًا: المرة الأولى غرامة 5000 ريال، المرة الثانية غرامة 10 آلاف ريال والسجن شهر أو إحداهما، المرة الثالثة غرامة 20 ألف ريال والسجن ثلاثة أشهر أو إحداهما.
- صاحب العمل الأصلي: تتم معاقبته حسب النظام لو لم يكن قد أبلغ عن هروب العمالة.
- الوافد المخالف: يتم ترجيله على حساب صاحب العمل الذي وُجد يعمل لديه أو على حسابه الشخصي.