درجات الحرارة في مصايف السعودية اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.. الطائف وأبها الأبرد وموجة أمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أفاد موقع الخليج 365 في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، بأن المركز الوطني للأرصاد كشف عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في مصايف المملكة، بالتزامن مع استمرار الموجة المطرية التي تشهدها السعودية منذ بداية الأسبوع، والتي تمتد حتى نهايته بحسب توقعات الأرصاد.

درجات الحرارة اليوم في أبرز المصايف

رغم اشتداد الحرارة في عدد من مناطق المملكة، فإن المصايف السعودية ما زالت تسجل درجات حرارة معتدلة، تجذب الزوار والسياح في موسم الصيف. وجاءت الطائف في صدارة المدن ذات الأجواء اللطيفة بدرجة حرارة بلغت 24 درجة مئوية، في حين سجلت منطقة الشفا في الطائف انخفاضًا إلى 20 درجة، والهدا سجلت 21 درجة، وهي من أبرز الوجهات الصيفية لعشاق الطبيعة والهواء النقي.

أما في الجنوب، فقد جاءت أبها ضمن المدن الأبرد اليوم بدرجة حرارة بلغت 21 درجة مئوية، بالتساوي مع منطقة الباحة التي شهدت أيضًا نفس الدرجة. هذه الأجواء المعتدلة تشكل عامل جذب كبير للمصطافين الباحثين عن ملاذ من حرارة الصيف المرتفعة في باقي أنحاء المملكة.

استمرار الموجة المطرية على عدة مناطق

وفي سياق متصل، أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن استمرار الموجة المطرية التي بدأت مساء الأحد الماضي، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، مع تزايد فرص هطول الأمطار على عدد من المناطق الجنوبية والغربية من المملكة.

وأكد المركز أن مرتفعات منطقتي عسير وجازان ستكون ضمن المناطق الأكثر تأثرًا بالأمطار، التي قد تكون متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، فيما ستمتد التأثيرات لتشمل مرتفعات منطقة الباحة أيضًا خلال الأيام المقبلة.

كما تشير التوقعات إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة إلى متفرقة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، وبشكل خاص على منطقة صحراء الربع الخالي، وقد تمتد هذه الحالة لتشمل أجزاء من منطقة نجران، مما يجعل من المهم متابعة التحديثات المستمرة من الجهات الرسمية لتفادي أي تقلبات جوية مفاجئة.

تنبيهات وتحذيرات للمواطنين والمصطافين

وينصح المركز الوطني للأرصاد جميع المواطنين والمقيمين، خصوصًا المسافرين إلى المناطق الجبلية أو الجنوبية، بأخذ الحيطة والحذر، ومتابعة النشرات الجوية وتحديثات حالة الطقس بشكل يومي، خاصةً مع تزايد فرص الأمطار المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية في بعض المواقع.

كما يُفضل تفادي الأودية ومجاري السيول خلال فترة هطول الأمطار، واتباع تعليمات السلامة التي تصدرها الجهات المختصة لضمان سلامة الجميع.

وتعد هذه الأجواء فرصة مناسبة للاستمتاع بالمصايف السعودية، لكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومتابعة حالة الطقس، يمكن قضاء أوقات ممتعة وآمنة في ربوع المملكة.