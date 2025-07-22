طقس السعودية اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025: رياح مثيرة للغبار وأمطار رعدية على جازان وعسير وتحذير من انعدام الرؤية على بعض الطرق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر موقع الخليج 365 تفاصيل جديدة عن حالة الطقس المتوقعة في السعودية اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، وذلك بحسب التقرير الرسمي الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، والذي أشار إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على عدة مناطق، مع هبوب رياح نشطة محملة بالغبار تؤثر على مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب فرص لهطول أمطار رعدية على بعض المرتفعات الجنوبية.

أجواء شديدة الحرارة ورياح مغبرة على بعض المناطق

وأوضح التقرير أن الطقس سيكون حارًا إلى شديد الحرارة اليوم على أجزاء واسعة من المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى بعض الأجزاء الداخلية من منطقة الرياض. وتستمر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار بالتأثير على عدد من المناطق، مما يؤدي إلى تدنٍ ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية، لاسيما على الطرق المفتوحة.

ومن المتوقع أن تمتد تأثيرات الرياح المحملة بالغبار إلى أجزاء من منطقة نجران، مرورًا ببعض المناطق في حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وقد تتسبب في شبه انعدام الرؤية على الطريق الساحلي المؤدي إلى جازان، ما يستوجب توخي الحذر عند القيادة.

أمطار رعدية متوقعة على جازان وعسير

في المقابل، تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية على مناطق محددة من جنوب المملكة، خاصةً على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، حيث يُتوقع أن تكون الأمطار مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تزيد من إثارة الأتربة والغبار، كما قد تمتد هذه الحالة الجوية لتشمل مرتفعات منطقة الباحة في وقت لاحق من اليوم.

حالة البحر الأحمر والخليج العربي

أما بالنسبة للبحر الأحمر، فقد أشار التقرير إلى أن الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15 و35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتزداد السرعة على الجزء الجنوبي لتتراوح بين 25 و52 كم/ساعة. ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين ونصف، وتكون حالة البحر متوسطة إلى مائجة في بعض الأجزاء، خاصة في المناطق الجنوبية.

وبالنسبة للخليج العربي، فستكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 15 و35 كم/ساعة، مع ارتفاع في الموج يصل إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

تنبيهات وتحذيرات للمواطنين

يُنصح المواطنين والمقيمين باتباع تعليمات السلامة، خاصةً في المناطق التي تشهد رياحًا مثيرة للغبار، وتجنب القيادة في الطرق التي تشهد تدنيًا شديدًا في الرؤية الأفقية. كما يُفضّل متابعة مستجدات الطقس من الجهات الرسمية، والاستعداد لأي تغيرات مفاجئة في الحالة الجوية، خصوصًا في المناطق الجنوبية المعرضة للأمطار الرعدية.