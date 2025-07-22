الارشيف / اخبار السعوديه

“تصل إلى 1000 ريال في تلك الحالة” هيئة تنظيم الكهرباء السعودية تكشف تعويضات قطع الخدمة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من خلال دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية تبين أن هناك تعويضات مستحقة لجميع الأفراد في حال التعرض إلى انقطاع الكهرباء أو حدوث أي خلل في مستوى الخدمة، وهذا ما أعلنت عنه الهيئة لتنظيم الكهرباء، وفي هذا الصدد تبين أن التعويضات تختلف حسب طبيعة الخلل ومدة الانقطاع.

تعويضات انقطاع الكهرباء في السعودية

من هنا جاءت الحالات المختلفة لتعويضات انقطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

  • لو كان الانقطاع على مستوى محافظة أو مدينة لأكثر من 6 ساعات: يكون التعويض 1000 ريال لكل مستهلك، بحد أقصى للتعويضات 200 مليون ريال.
  • لو كان الانقطاع غير مخطط بسبب عطل: تكون هناك فترة سماح لإعادة الخدمة وهي 3 ساعات ويستحق المستهلك حينها 50 ريال، وفي حال التأخير يتم تعويضه بـ 50 ريال إضافية لكل ساعة.
  • في حال عدم عودة الخدمة خلال 6 ساعات: يتم تعويض المستهلك بـ 200 ريال، وعلى كل ساعة تأخير أخرى يتم دفع 50 ريال.
  • لو كان الانقطاع بسبب فصل الخدمة لعدم السداد ثم تم دفع المستحقات: ففي حال عدم عودة الخدمة خلال ساعتين يتم التعويض بـ 100 ريال، وعلى كل ساعة تأخير إضافية يتم دفع 100 ريال.
  • في حال الانقطاع المخطط يجب إبلاغ المستهلكين قبلها بيومين كحد أدنى؛ وفي حال عدم إتمام هذا الإجراء يتم التعويض بـ 100 ريال.
