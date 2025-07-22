زخم العطاء الملكي.. كيف تم توزيع مكافأة سامية من قبل الملك في المملكة العربية السعودية عام 1446

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يترقب العديد من المواطنون في المملكة العربية السعودية تفاصيل صرف مكرمة ملكية السعودية 1446 والتي تعد من أبرز المبادرات التي تقدمها الحكومة السعودية لدعم الأسر المحتاجة ومحدودي الدخل. تهدف هذه المنحة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجا. وتتضمن المنحة مبلغ قدره 1000 ريال سعودي لرب الأسرة، و500 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة. في هذا المقال، سنوضح لكم التفاصيل الرسمية لصرف مكرمة ملكية السعودية 1446، بالإضافة إلى الفئات المستفيدة من هذه المكرمة.

تفاصيل صرف مكرمة ملكية السعودية 1446

نقدم لكم فيما يلي تفاصيل صرف المكرمة الملكية في السعودية لعام 1446، حيث يمكن لجميع المواطنين في المملكة الاستعلام عن قيمة معونة رمضان بكل سهولة وذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية:

– الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرابط الرسمي.

– تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق.

– اختيار قسم الخدمات الاستعلامية للانتقال إلى خدمة الإستعلام عن منحة المكرمة الملكية.

– إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في مكانها المخصصة بشكل دقيق.

– الضغط على زر استعلام لتظهر نتيجة الاستحقاق بشكل واضح ومفصل.

الفئات المستفيدة من المكرمة الملكية

يشمل الدعم الملكي مجموعة من الفئات التي تم اختيارها بعناية بعد دراسة أوضاعها والتي تتضمن ما يلي:

– المستفيدون من الضمان الاجتماعي بنظاميه القديم والمطور بعد التحقق من صحة واستكمال بياناتهم.

– الأسر ذات الدخل المحدود التي تم اعتماد أهليتها عبر المنصات الرسمية للدعم الحكومي.

– الحالات الإنسانية الخاصة التي تتطلب تدخلا مباشرا من الجهات المختصة.

– الأفراد المسجلون في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي يتم تحديثها بشكل دوري.

كم تبلغ قيمة المكرمة الملكية في السعودية 1446؟

يبحث العديد من المواطنين السعوديين ذات الدخل المنخفض عن قيمة المكرمة الملكية، حيث أنها عادة تتراوح بين الأسعار التالية:

– يحصل رب الأسرة على دعم بقيمة 1000 ريال سعودي فيما يخصص مبلغ 500 ريال سعودي لكل فرد تابع.

– مع الإشارة إلى أن هذه المبالغ قابلة للتعديل وفقا للتوجيهات الملكية وتقديرات الحالة الاقتصادية.