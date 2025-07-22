شكرا لقرائتكم خبر انطلاق مؤتمر النقد السينمائي في نسخته الثالثة تحت شعار "السينما.. فن المكان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مواصلة لتطوير البنية الثقافية لصناعة السينما في المملكة، أعلنت هيئة الأفلام عن انطلاق الدورة الثالثة من مؤتمر النقد السينمائي وملتقياته، تحت شعار "السينما.. فن المكان"، وذلك في ثلاث محطات ثقافية على امتداد المملكة، تشمل منطقة عسير في أغسطس المقبل، ومحافظة القطيف في أكتوبر، وتختتم في نوفمبر بالعاصمة الرياض.

يعكس المؤتمر التزام الهيئة ببناء مشهد نقدي يتجاوز المفهوم التقليدي للفعاليات إلى إرساء بنية معرفية تفاعلية تجمع النقاد، والباحثين، وصناع الأفلام، والمواهب السعودية الصاعدة من خلال برنامج شامل يضم جلسات معرفية، وورش عمل تطبيقية، ومعارض فنية متخصصة.

وتحمل نسخة هذا العام شعار "السينما.. فنّ المكان"، ليفتح المؤتمر أفقًا للحوار حول العلاقة المتبادلة بين السينما والمكان، بوصفها علاقة ترسيخ هوية، وتمثيل سردي، وتأمل بصري، ليثري كل منهما الآخر تاريخيًا. سيستعرض المؤتمر تجسيد المكان في السينما كرمز ومرآة للواقع، أو كنافذة للخيال، بما يفتح بابًا واسعًا للمقاربات النقدية والفلسفية المتنوعة.

ويمثل المؤتمر مساحة حوارية تسهم في تطوير صنعة النقد السينمائي في المملكة والمنطقة، وفتح نوافذ تواصل مع التجارب العالمية، مع التركيز على تمكين جيل جديد من الكتّاب والنقّاد عبر برامج تدريبية وممارسات مهنية منهجية. كما يسعى إلى بناء جسور مستدامة بين الممارسين والأكاديميين، وتعزيز الثقافة السينمائية لدى الجمهور باعتبار النقد جزءًا جوهريًا من تطور الصناعة.

ومن خلال انعقاده في مناطق ثقافية متنوعة حول المملكة، يجسّد المؤتمر رؤية هيئة الأفلام في جعل النقد السينمائي عنصرًا فاعلًا من عناصر صناعة السينما المحلية، لا مجرد نشاط مواكب لها.

الجدير بالذكر أن النسخة السابقة شهدت حضورًا تجاوز 10 آلاف زائر من أكثر من 30 دولة، بمشاركة ما يزيد عن 35 جهة محلية ودولية، إلى جانب نقّاد ومخرجين وباحثين سينمائيين بارزين، وبنسخته السابقة واصل المؤتمر تعزيز مكانته الفريدة كمنصة تحتفي بالحركة النقدية السينمائية في المنطقة.