شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليها، اليوم الثلاثاء الموافق 27 / 1 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.