كم تستحق هذا الشهر؟! الاستعلام عن دعم حساب المواطن الدفعة 92 لشهر يوليو

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الجهات المختصة في برنامج حساب المواطن عن تفاصيل صرف الدفعة رقم 92 الخاصة بشهر يوليو 2025، وسط تساؤلات المواطنين حول قيمة الدعم المستحق لكل فرد. يأتي ذلك في إطار الدعم الحكومي المستمر للفئات المستحقة من المواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. وقد أتاحت المنصة الإلكترونية لحساب المواطن إمكانية الاستعلام السريع عن الدعم وقيمته بمجرد إدخال البيانات المطلوبة عبر النظام الرسمي.

عبر موقع الخليج 365

كيفية الاستعلام عن دفعة حساب المواطن 92 لشهر يوليو

يمكن للمواطنين الدخول إلى البوابة الرسمية لحساب المواطن باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور، ثم الانتقال إلى “تفاصيل الدفعة”، حيث يظهر المبلغ المستحق وتاريخ الصرف. وقد لوحظ استقرار في مبالغ الصرف مع بعض الزيادات البسيطة في بعض الحالات الخاصة وفقًا للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

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شروط استحقاق الدعم في دفعة يوليو 2025

لا يزال البرنامج يعتمد على شروط محددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة، وألا يتجاوز دخله الحد المانع للدعم. كما يجب أن تكون البيانات محدثة بشكل دقيق، خاصةً ما يتعلق بعدد التابعين والدخل الإجمالي. يُذكر أن بعض الفئات قد تم شمولها مؤخرًا ضمن قائمة المستحقين، ومنها المتزوجون الجدد والأفراد العازبون بشرط توفر المعايير المطلوبة.