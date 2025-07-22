يهدر فرصة القبول الجامعي! «قبول» تحذر من رمز التخصيص المؤكد أثناء ترتيب الرغبات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذرت منصة “قبول” الجامعية جميع المتقدمين من الوقوع في خطأ شائع عند ترتيب الرغبات خلال مرحلة القبول الإلكتروني، مؤكدة أن التعامل غير الصحيح مع رمز التخصيص المؤكد قد يؤدي إلى فقدان فرصة القبول الجامعي في الرغبة المناسبة، عبر موقع الخليج 365.

تحذير منصة قبول بشأن رمز التخصيص المؤكد

أوضحت المنصة أن رمز التخصيص المؤكد يظهر عند حصول الطالب على قبول نهائي في تخصص معين خلال مرحلة سابقة، وهو ما يمنع التراجع عنه أو التبديل تلقائيًا في الترشيحات التالية. لذلك، فإن بقاء الرمز في خانة الرغبة الأولى أو تكراره عند ترتيب الرغبات الجديدة قد يؤدي إلى تجميد باقي الخيارات، ما يُعرض الطالب لخطر عدم القبول في تخصصات أفضل أو في جامعة يفضلها.

ودعت “قبول” الطلاب إلى التحقق من حالة كل رغبة قبل اعتمادها، ومراجعة قائمة الرموز الظاهرة أثناء التقديم، مشيرة إلى ضرورة حذف الرغبات التي يظهر بجانبها رمز التخصيص المؤكد إن لم تكن ضمن أولويات الطالب للعام الحالي.

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نصائح لتجنب فقدان فرص القبول

لتفادي الوقوع في هذا الخطأ، قدمت المنصة مجموعة من الإرشادات المهمة أثناء ترتيب الرغبات:

التأكد من حذف الرغبات القديمة التي سبق التخصيص المؤكد لها، إذا لم تكن ضمن الرغبات الحالية.

عدم ترتيب الرغبة التي تحتوي على تخصيص مؤكد في أعلى القائمة إلا إذا كانت مرغوبة فعلًا.

تحديث البيانات الأكاديمية أولًا بأول قبل الدخول إلى مرحلة تعديل الرغبات.

الاطلاع على دليل القبول الجامعي ومعاني الرموز الخاصة بالحالة، والتي توضح إن كان التخصص قابلًا للتعديل.

الاستفادة من مدة التعديل المتاحة وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة.

وشددت منصة “قبول” على أن عملية الترتيب يجب أن تُبنى وفقًا للرغبات الفعلية للطالب، لا على ما تم تخصيصه سابقًا، لأن النظام الإلكتروني يُعامل رمز التخصيص المؤكد كاختيار نهائي لا يمكن تجاوزه.