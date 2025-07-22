خدمة استيراد المركبات عبر «منصة سابر» الهيئة السعودية للمواصفات SASO

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) بالتعاون مع منصة سابر خدمة جديدة لاستيراد المركبات، تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت وتقليل التعقيدات على المستوردين. تُعالج الخدمة العملية بالكامل إلكترونيًا بداية من التسجيل وحتى الموافقة على الشحنة. عبر موقع الخليج 365

مميزات وسير عمل خدمة استيراد المركبات

تقدم منصة سابر واجهة موحدة لاستخراج شهادات المطابقة لمواصفات المركبات، تشمل التحقق من المواصفات الفنية، الشهادات البيئية، وضوابط الأمان. تشمل الخطوات الرئيسية ما يلي:

إنشاء حساب مستورد أو مقدم طلب على منصّة سابر.

رفع بيانات المركبة المطلوبة: النوع، الطراز، سنة الصنع، المواصفات الفنية.

تحميل المستندات الداعمة مثل شهادة المطابقة من الجهة الصانعة والتصاريح البيئية.

تقديم الطلب وانتظار إصدار شهادة مطابقة سابر في غضون أيام حسب مدى استكمال الوثائق.

وتتيح المنصة متابعة حالة الطلب الإلكتروني من البداية للنهاية، مع التنبيهات في حال الملاحظات أو الحاجة إلى تعديل البيانات.

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شروط ومتطلبات استيراد المركبات عبر المنصة

لتأكيد استكمال الخطوات بشكل ناجح، يجب توافر عدة شروط أساسية:

أن تكون السيارة مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة من الهيئة، بما في ذلك ضوابط السلامة والانبعاثات.

تقديم شهادة مطابقة معتمدة من الجهة الصانعة أو من معامل مخبرية مرخصة في بلد المنشأ.

توفير تقرير فحص بيئي واضح يثبت التزام المركبة بالحدود المسموح بها للانبعاثات.

دفع الرسوم المطلوبة للموافقة، وفق جدولة مالية تظهر عبر النظام.

الالتزام بالتعليمات التنظيمية المتعلقة بفئات المركبات المستوردة (شخصية أو تجارية أو شاحنات).

تهدف هذه المتطلبات لضمان سلامة المركبة واستيفاء المواصفات السعودية قبل وصولها للأسواق