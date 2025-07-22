«مسار مستقل» جامعة الملك سعود.. قبول مباشر للطلاب المتميزين بهذه الشروط

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت جامعة الملك سعود عن فتح باب القبول المباشر للطلاب المتميزين في “المسار المستقل”، ضمن جهودها لدعم التفوق الأكاديمي واستقطاب أفضل الكفاءات الطلابية من خريجي الثانوية العامة، وفق ضوابط محددة تضمن النزاهة والشفافية في عملية الاختيار. ويهدف هذا البرنامج إلى منح الفرصة للطلاب ذوي الأداء العالي للالتحاق بالتخصصات العلمية والنظرية دون الحاجة إلى الدخول في مسارات القبول العامة.

وأوضحت الجامعة أن “المسار المستقل” يتيح للطالب التقديم المباشر إلى التخصص المرغوب به، بشرط تحقيق مجموعة من المعايير الأكاديمية أبرزها أن يكون الطالب من خريجي العام الدراسي الحالي، وأن يكون قد حصل على نسبة موزونة عالية وفقًا لمعايير الجامعة. ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه جامعة الملك سعود إلى تعزيز بيئة تعليمية تنافسية تُسهم في تحسين جودة التعليم الجامعي في المملكة.

شروط التقديم في برنامج المسار المستقل 2025 بجامعة الملك سعود

حددت الجامعة عددًا من الشروط التي يجب توفرها لدى الطالب المتقدم للمسار المستقل، والتي تشمل أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة خلال هذا العام، وأن لا تقل درجته في اختبار القدرات العامة والتحصيلي عن النسبة المطلوبة التي تحددها الكلية أو التخصص المختار.

كما يُشترط أن يقوم الطالب بترتيب رغباته بدقة عند التقديم، حيث يُمنح فرصة واحدة فقط للتسجيل في المسار، ويتم المفاضلة بين المتقدمين بناءً على النسبة الموزونة والمقاعد المتاحة بكل تخصص. ويتم القبول بشكل إلكتروني كامل من خلال بوابة القبول الموحد، دون الحاجة لمراجعة مقر الجامعة.

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التقديم على المسار المستقل في جامعة الملك سعود

وأكدت جامعة الملك سعود أن التقديم على المسار المستقل لا يُلغي إمكانية التقديم في المسارات العامة الأخرى، لكنه يُعتبر فرصة مميزة للطلبة المتميزين الذين يسعون للالتحاق المباشر بتخصصاتهم المفضلة دون المرور بمرحلة المنافسة العامة، خاصة في الكليات التي تشهد إقبالًا كبيرًا مثل الطب والهندسة وعلوم الحاسب.

وأشارت إدارة القبول أن هذا المسار يُسهم في دعم التميز العلمي ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي في الجامعة، حيث يُراعي معايير دقيقة لاختيار الطلبة بناءً على الجدارة، ويمنحهم بيئة محفزة على الإبداع والإنجاز منذ أول يوم دراسي. ومن المقرر أن يُفتح باب التقديم عبر البوابة الإلكترونية خلال الأيام المقبلة، وتُنصح جميع الراغبين بالاستعداد الكامل وتجهيز الوثائق المطلوبة مسبقًا.