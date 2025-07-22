«التخصصات الصحية» تفتح باب التقديم على 4 برامج تدريبية حتى هذا الموعد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم على 4 برامج تدريبية نوعية تستهدف تطوير المهارات العملية والمهنية للكوادر الصحية في المملكة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لدعم الكفاءات الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في القطاع الصحي. وتشمل هذه البرامج مجالات متعددة، تتيح للممارسين الصحيين الفرصة للالتحاق بها وفق شروط وضوابط محددة، عبر موقع الخليج 365.

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح بدءًا من يوم الأحد 20 يوليو 2025، ويستمر حتى الخميس 8 أغسطس 2025، حيث يمكن للراغبين في التسجيل الدخول عبر بوابة الهيئة الإلكترونية واستكمال نموذج الطلب الإلكتروني وإرفاق المستندات المطلوبة لكل برنامج على حدة. كما دعت الهيئة المتقدمين إلى الاطلاع على كتيب البرامج التدريبية للتعرف على تفاصيل وشروط كل برنامج.

البرامج التدريبية المطروحة

حددت الهيئة التخصصات الصحية البرامج الأربعة التي يشملها التقديم، وهي:

برنامج مساعد طبيب أسنان برنامج الترميز الطبي برنامج الأمن السيبراني الصحي برنامج إدارة المعلومات الصحية

وتُعد هذه البرامج من أبرز المبادرات التي تسعى الهيئة من خلالها إلى سد الفجوات في سوق العمل الصحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى، عبر تأهيل كوادر وطنية مدربة وفق معايير عالمية.

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شروط القبول ومتطلبات التسجيل

وضعت الهيئة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، من أبرزها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في تخصص معتمد لدى الهيئة

اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المحددة لكل برنامج

توفر اللغة الإنجليزية بمستوى لا يقل عن B1 حسب معايير CEFR

الالتزام بالحضور الكامل طوال مدة البرنامج التدريبي

وتتفاوت مدة البرامج بين 6 أشهر إلى سنة دراسية، حسب نوع كل برنامج، وتُقام في عدد من المراكز التدريبية المعتمدة لدى الهيئة في مختلف مناطق المملكة. ويحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة تساعدهم على دخول سوق العمل أو تحسين وضعهم الوظيفي في منشآتهم الحالية.

أهداف التدريب

تهدف البرامج إلى إعداد جيل جديد من الكوادر الصحية السعودية ذات كفاءة عالية، قادرة على تلبية احتياجات المؤسسات الصحية، سواء الحكومية أو الخاصة، خاصة في ظل التوسع المستمر الذي يشهده القطاع. كما تركز البرامج على التطبيق العملي والتدريب الميداني، إلى جانب الجانب النظري، بما يضمن تخريج متدربين يمتلكون مهارات حديثة ومعتمدة.

وتحرص الهيئة على دعم المقبولين عبر توفير بيئة تدريبية متكاملة، بإشراف خبراء متخصصين، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني طوال فترة البرنامج.