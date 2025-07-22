«لحملة الثانوية» التسجيل في الحرس الوطني كلية الملك خالد العسكرية (الخطوات – شروط القبول)

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت كلية الملك خالد العسكرية التابعة للحرس الوطني عن فتح التسجيل الإلكتروني أمام حملة الثانوية العامة للالتحاق بالدفعة الجديدة لعام 2025، وذلك بعد تحديد القبول على أساس العدد المطلوب من الكوادر الوطنية. ويتيح هذا الإعلان فرصة متميزة للشباب الحاصلين على الثانوية فقط للانضمام إلى المؤسسة العسكرية، عبر موقع الخليج 365

خطوات التسجيل لحملة الثانوية في كلية الملك خالد العسكرية

تتم عملية التسجيل عبر بوابة الحرس الوطني الإلكترونية من خلال خطوات واضحة ومدروسة:

الدخول إلى الموقع الرسمي للحرس الوطني واختيار بوابة كلية الملك خالد العسكرية. إنشاء حساب جديد باستخدام البيانات الشخصية (الاسم – الرقم المدني – رقم الجوال). تعبئة الاستمارة الإلكترونية، مع تحديد المؤهل الدراسي (ثانوية عامة) وتاريخ الحصول عليه. رفع المستندات المطلوبة مثل صورة الهوية الوطنية، صورة شهادة الثانوية، وصورة شخصية حديثة. تحديد الرغبات الأكاديميةالمهنية المتاحة من التخصصات العسكرية والتقنية داخل الكلية. تأكيد التسجيل وطباعة إيصال الحجز أو رقم الطلب للمتابعة لاحقًا.

ويُنصح المتقدمون بمراجعة كل البيانات جيدًا قبل الإرسال، لأن إدارة التسجيل تصرح بعدم قبول التعديلات بعد انتهاء المهلة الرسمية.

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شروط القبول الأساسية لحملة الثانوية

حددت إدارة الكلية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين لضمان القبول الأكاديمي والعسكري، وهي:

أن يكون المتقدم سعودياً الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية.

حائزًا على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن الحد الأدنى الذي تعلنه الكلية في كل دفعة.

أن لا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يتجاوز 25 عامًا في بداية السنة الدراسية.

لا يقل الطول عن 165 سم ، مع توافق الوزن مع الطول حسب الجداول الصحية.

أن تكون السيرة الذاتية للمترشح خالية من السوابق الجنائية أو المخالفات الأمنية.

النجاح في الفحص الطبي الشامل الذي يشمل النظر، السمع، القلب، والكشف عن الأمراض المزمنة.

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية التي تشمل الجري وشد الأثقال والقفز، وفق معايير الكلية.

الالتزام بالتفرغ الكامل طوال مدة الدراسة والتدريب داخل المنشآت العسكرية.

يُعد هذا المسار مناسبًا لمن يبحث عن تكوين مهني وتنموي داخل بيئة عسكرية، إذ تحرص الكلية على إعداد وضبط المجتمع العسكري من الخريجين ذوي الاستعداد الجيد.