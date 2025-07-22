شكرا لمتابعة خبر عن مواطنات يقدمن نكهات من كل مناطق المملكة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد يعكس تنوع المملكة وغناها الثقافي، شاركت مجموعة من الطاهيات السعوديات في مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، المقام في العاصمة الرياض، من 7 يوليو حتى 25 أغسطس، عبر تقديم أطباق شعبية تمثّل مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن فعالية “شارع المأكولات” بإشراف هيئة فنون الطهي.

وتحولت أجنحة المهرجان إلى ساحة نابضة بروائح الكبسة والجريش والمفلق، وسط إقبال واسع من الزوار الذين تذوقوا القهوة العربية الأصيلة والتمر، وتعرفوا على نكهات الآيس كريم المحلي بنكهات تراثية.

وشهدت الفعالية عروضًا مباشرة للطهي، حيث أبدعت الطاهيات في تقديم تجارب حية تمزج بين مهاراتهن ودفء الضيافة السعودية، ما أضفى طابعًا تقليديًا على الحدث التقني العالمي.

ونالت هذه المشاركة تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل، بعد انتشار مقاطع مصوّرة وثقت لحظات تقديم الأطباق ومشاركة الزوار تجربتهم، في مشهد يعكس دمج التراث السعودي بالمناسبات الدولية الحديثة.

ويأتي هذا الحضور النسائي ضمن رؤية أوسع لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات، بما فيها الطهي والثقافة والفعاليات العالمية، بما يعكس الصورة المتجددة للمملكة على الساحة الدولية.