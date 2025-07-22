شكرا لمتابعة خبر عن الملك خالد يؤدي صلاة الظهر في باكستان برفقة الأمير سلطان والرئيس الباكستاني .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد يعكس عمق العلاقات الأخوية بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية، أدى خادم الحرمين الشريفين الملك خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله – صلاة الظهر في أحد مساجد العاصمة الباكستانية، خلال زيارة رسمية قام بها إلى البلاد.

ورافق الملك خالد في الصلاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز – رحمه الله – الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، إلى جانب الرئيس الباكستاني، حيث أظهرت اللقطات والمشاهد التي وثّقت الزيارة لحظة مميزة جمعت القادة الثلاثة في صفٍ واحد داخل المسجد.

وتأتي هذه الزيارة التاريخية في سياق تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في القضايا الإسلامية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.