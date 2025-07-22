شكرا لمتابعة خبر عن فتح باب القبول في برامج الدبلوم للكلية التطبيقية بالجامعة السعودية الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية ممثلة بالكلية التطبيقية اليوم، عن فتح باب القبول في برامج الدبلوم للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ عبر بوابة القبول الخاصة بالكلية التطبيقية.

وتضم البرامج المطروحة 20 دبلومًا ما بين دبلوم متوسط ومشارك تغطي مجالات متعددة تشمل إدارة الأعمال، والإدارة المالية، والإعلام الرقمي، وأمن المعلومات، وإدارة الفعاليات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقنيات المحاسبة الحديثة، إلى جانب دبلومات متخصصة في الصحة والسلامة المهنية، وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات العامة، والتسويق الرقمي، والابتكار وريادة الأعمال، وإدارة الفنادق، واقتصاديات سوق العمل، واللغة الإنجليزية.

وتتميز هذه البرامج بمواءمتها للتصنيف السعودي للمهارات، واعتمادها على نماذج تعليم مرنة وشهادات احترافية تعزز تأهيل الخريجين لسوق العمل وتمنحهم ميزة تنافسية في القطاعات الحكومية والخاصة، كما أن جميع البرامج مرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وتقدم بنمط التعليم الإلكتروني عن بعد.

يأتي طرح هذه البرامج ضمن توجه إستراتيجي للجامعة نحو تنمية المهارات المهنية والتطبيقية ورفع كفاءة رأس المال البشري في مختلف القطاعات بما يعكس التزامها بتوفير فرص تعليمية ميسّرة تلائم احتياجات المتعلمين وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي وتنافسي يرتكز على التأهيل المستمر والتخصصات المستقبلية.