شكرا لمتابعة خبر عن اقتران ساحر بين القمر والمشتري يضيء سماء المملكة الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء المملكة ستشهد فجر الأربعاء الموافق 23 يوليو، ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في اقتران بديع بين هلال القمر المتناقص وكوكب المشتري، وذلك في الأفق الشرقي قبل شروق الشمس.

وأوضحت الجمعية أن كوكب المشتري سيظهر كنقطة بيضاء ساطعة، وسيكون بالإمكان رصد هذا المشهد بالعين المجردة، فيما يمكن لمحبي الفلك استخدام المناظير لرؤية أقماره الأربعة بوضوح.

وأكدت الجمعية أن هذه الظاهرة تعد فرصة مثالية للتصوير والمراقبة، داعية المهتمين إلى الاستعداد لرصد هذا المنظر النادر.