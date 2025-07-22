شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن مشاري، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان محافظ حفر الباطن، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان، وصاحب السمو الأمير فواز بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان، وصاحب السمو الأمير سعود بن نواف بن سعود بن مشاري، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع سموه عددٌ من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمعٌ من المواطنين.