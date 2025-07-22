شكرا لمتابعة خبر عن أردني يشيد بفزعة السعوديين بعد عطل بسيارته: طلبوا مني فقط الجلوس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر مقيم أردني في المملكة عن إعجابه الشديد بما لمسه من تعاون وتكافل بين المواطنين والمقيمين، من خلال موقف شخصي تعرض له عندما تعطلت سيارته، مشيرًا إلى أن السعوديين كانوا على قدر كبير من الفزعة والمروءة.

وروى قصته قائلًا: “طفت سيارتي وأنا ما بعرف أنزل في المية، لكن والله العظيم السعوديين كلهم كانوا واقفين ومستعدين، رفعوا ثيابهم واقتربوا منها، ودفعوا السيارة وتطوعوا يساعدوني، مش بس سيارة واحدة، كل السيارات”.

وأضاف أن السعوديين أظهروا حسًا عاليًا بالمسؤولية والتكاتف، موضحًا: “شابك سيارتك مبنشرة؟ تلقى اثنين أو ثلاثة يوقفوا على طول، يساعدوك، يفكوا لك الإطار، ويقولولك: اقعد إنت وارتاح، حنا نكمل”.

وختم حديثه مؤكدًا: “الفزعة عند السعوديين مختلفة، من أحلى ما يمكن، ما شاء الله، لا شك إنهم أهل فزعة بحق”.