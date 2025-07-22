شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة القريان تنفذ عدة مشاريع تفكيك وإزالة وإعادة تدوير للهيئة السعودية للمياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت مجموعة القريان – شركة مساهمة مغلقة سعودية رائدة في مجالات إزالة وتفكيك المنشآت الصناعية والصناعات التدويرية – تنفيذ سلسلة من مشاريع الهيئة السعودية للمياه، والتي تشمل تفكيك وإزالة وحدات إنتاج المياه في منظومة الشقيق (المرحلة الأولى)، إلى جانب وحدات التبخير متعددة التأثير في مدن الوجه، أملج، الليث، والقنفذة.

وتغطي هذه المشاريع مساحة إجمالية تتجاوز 423 ألف متر مربع، حيث تتضمن المرحلة الأولى تفكيك وإزالة جميع المنشآت والمعدات والمواد من مواقعها، يتم نقلها إلى مرافق المعالجة والمصانع التابعة للمجموعة، حيث يتم التعامل مع هذه المواد وفق أعلى المعايير البيئية المعتمدة في الفرز والتصنيف وإعادة التدوير، لضمان تحقيق مبدأ الإدارة المسؤولة وتعزيز الاقتصاد الدائري بما يتماشى مع توجهات المملكة نحو تحقيق الاستدامة البيئية في مختلف القطاعات.

وصرّح المهندس عبدالعزيز يحيى المؤيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة القريان، معبّرًا عن فخر المجموعة واعتزازها بإسناد هذه المشاريع لها ضمن نطاق جغرافي واسع يمتد من أقصى شمال المملكة إلى أقصى جنوبها على طول ساحل البحر الأحمر. وأوضح أن هذا يعكس حجم الثقة في قدرات المجموعة وخبراتها المتراكمة في مجالات الصناعات التدويرية، مؤكداً التزام القريان بتسخير كافة إمكاناتها ومواردها البشرية والتقنية لإنجاز المشاريع وفق أعلى معايير السلامة والجودة، وتحقيق أعلى معدلات إعادة التدوير، بما يسهم في حفظ الموارد الطبيعية، و تقليص الاعتماد على عمليات الردم الضارة بالبيئة، و تحقيق قيمة اقتصادية مضافة من خلال محتوى محلي مرتفع، مما يسهم في دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية. بالتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.

كما أكد المؤيد أن مجموعة القريان، وانطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى المساهمة الفعالة في بناء مستقبل مستدام، تواصل تطوير وتقديم حلول نوعية ومتكاملة في مجالات التفكيك والإزالة، وإعادة التدوير الصناعي، بالتعاون مع كبرى الشركات الصناعية في المملكة. وأضاف أن تركيز المجموعة ينصب على تعزيز الصناعات التدويرية، خصوصًا في قطاع المعادن، باعتبارها من المحركات الرئيسة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية،