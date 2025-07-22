شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتبرع بكبده لإنقاذ طفلة عمرها 15 شهرًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبرع المواطن أسامة الجميل بجزء من كبده لطفلة تبلغ من العمر 15 شهرًا، في خطوة إنسانية تعكس قيم البذل والعطاء التي يتحلى بها السعوديون.

وأكد أسامة الجميل أن الدافع الأساسي لتبرعه ينبع من إيمانه العميق بأهمية الحفاظ على حياة الإنسان وكرامته، مستندًا إلى قوله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}، موضحاً أن هذه الآية ترافقه يوميًا منذ بداية دراسته في كلية الطب، تذكره بأن أي جهد لإنقاذ نفس أو تخفيف معاناة يعادل أجرًا عظيمًا.

وأضاف أسامة أن فكرة التبرع كانت تراوده منذ زمن، سواء بالكلى أو الكبد أو الخلايا الجذعية، مشيرًا إلى أن العمر لم يكن عائقًا، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، قرر التبرع بجزء من كبده للطفلة دون أي شروط مسبقة، معربًا عن شعوره بالراحة النفسية والفرحة العارمة بعد نجاح العملية.

من جهته، قال سعود الجميل، والد المتبرع، إن هذه الخطوة الإنسانية ليست إلا من يقدم عليها الإنسان الشجاع، معتبراً ابنه أسامة بطلاً حقيقيًا على هذا الموقف النبيل، مضيفاً أن أسامة شجعه على تحقيق هذه الأمنية الإنسانية، معبرًا عن رغبته الشخصية في التبرع أيضًا إذا توافرت له الفرصة.

ودعا والد المتبرع كل أب وأم وكل من يرغب في التبرع إلى عدم الخوف، مؤكدًا أن العملية بسيطة جدًا وتتطلب التوكل على الله، مشيراً إلى أن أسرته ملتزمة بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، حيث سجل أبناؤه رغبتهم في نظام “أبشر” للتبرع، متمنيًا أن يحذو الجميع حذوهم، وأن يرفع الله قدرهم ويجازيهم خير الجزاء.