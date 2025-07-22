تقرير غياب الموظفين خارج المملكة لعام 1447 بامتثال دقيق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم تقديم بلاغ تغيب عن العمل للعاملين خارج المملكة 1447 بواسطة منصة أبشر، وهي إجراء تنظيمي يسمح لأصحاب العمل في المملكة العربية السعودية بتوثيق حالة تغيب العامل الوافد عن العمل بدون مبرر قانوني. يهدف هذا البلاغ إلى حماية حقوق الطرفين وتوفير آلية رسمية للإبلاغ عن حالات التغيب.

الشروط العامة لتقديم البلاغ

يجب أن يكون العامل مسجل على كفالة المنشأة أو صاحب العمل الحالي.

يجب أن يكون العامل غير متواجد على رأس العمل لفترة تتجاوز 15 يوم.

يجب أن تكون إقامة العامل سارية المفعول.

يجب أن يكون حساب المنشأة مفعل على منصة “قوى” ومرتبط بمنصة “أبشر”.

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خطوات تقديم بلاغ تغيب عن العمل عبر أبشر

تسجيل الدخول إلى حساب “أبشر أفراد” أو “أبشر أعمال”.

اختيار “خدمات العمالة” ثم “بلاغات التغيب”.

إدخال رقم إقامة العامل وتحديد سبب التغيب.

تأكيد البيانات والموافقة على التعهد.

إرسال البلاغ واستلام إشعار تسجيل رسمي.

بهذه الطريقة، يمكن لأصحاب العمل تقديم بلاغ تغيب عن العمل للعاملين خارج المملكة 1447 بسهولة وسلاسة، مع الالتزام بالشروط والإجراءات المحددة.