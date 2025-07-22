شكرا لقرائتكم خبر عن الرابط والمواعيد.. بدء التسجيل في "تأهيل الضباط الجامعيين" بكلية الملك خالد العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني موعد التسجيل للعام الدراسي 1447هـ لبرنامج التأهيل العسكري للضباط الجامعيين، لحملة الشهادات الجامعية.

ويمكن التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني على هذا الرابط.

من الساعة 10 صباح يوم الأحد 27 يوليو حتى الخميس 31 يوليو الحالي.

