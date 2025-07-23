الإقامة الدائمة تفتح أبوابها في المملكة العربية السعودية الآن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحقيقًا لأهداف رؤية 2030، قامت المملكة العربية السعودية بفتح باب الإقامة الدائمة لجذب المستثمرين وأصحاب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل والاستثمار داخل المملكة وتوفير بيئة معيشية مستقرة وآمنة للراغبين في الاستقرار طويل الأمد في البلاد.

خطوات التقديم على الإقامة الدائمة في السعودية

للراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة، يمكنهم اتباع الخطوات الإلكترونية التالية:

– الدخول إلى المنصة الرسمية لمركز الإقامة المميزة.

– تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

– اختيار أيقونة “التقديم الآن”.

– تحديد نوع الإقامة المرغوبة.

– إدخال كافة البيانات المطلوبة.

– إرسال الطلب بعد التحقق من صحة المعلومات.

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الشروط الواجب توفرها للحصول على الإقامة الدائمة

للتأهل للإقامة الدائمة في السعودية، يجب توفير عدد من المتطلبات الأساسية مثل العمر والقدرة المالية والسجل الأمني النظيف.

مزايا الإقامة الدائمة في السعودية

حامل الإقامة الدائمة يحصل على مزايا عديدة مثل الإقامة بدون كفيل وإمكانية استقدام العائلة وتملك العقارات والممارسة التجارية دون قيود.

بهذه الخطوات والشروط والمزايا، تتيح السعودية فرصة الإقامة الدائمة للمستثمرين وأصحاب الكفاءات لتعزيز الحضور الاقتصادي والابتكار في السوق المحلي.