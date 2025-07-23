تحليل 16 مبادرة لتقديم خدمات مميزة لضيوف الله خلال السنة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تتواصل جهود هيئة تطوير المدينة المنورة في خدمة ضيوف الرحمن، حيث نفّذت الهيئة 16 مبادرة متنوعة خلال العام 2024. تضمنت هذه المبادرات تسهيل وتيسير رحلة الحج والعمرة، وخدمة المصلين في المسجد النبوي والمساجد الكبرى، وتأهيل المناطق التاريخية، وتطوير البنى التحتية المرتبطة بها.

الأصول التراثية

من بين المبادرات التي نفذتها الهيئة تطوير المدينة المنورة: “درب الهجرة النبوية”، وتطوير مسار ومنطقة غزوة بدر، وتنمية الأصول التراثية المرتبطة بها، وتحسين الطرق في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى مبادرات أخرى لتطوير المواقع التاريخية والثقافية.

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المواقع التاريخية

تضمنت المبادرات دراسة وترسية مشروع حافلات النقل السريع، وتصميم المسار التاريخي بالمدينة المنورة، وتطوير منطقة منومة الإرشاد، وتطوير ميقات ذي الحليفة، وتطوير المواقع التاريخية والمسارات المرتبطة بها ضمن نطاق مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

سير المبادرات

من خلال جهود منظومة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تم تنفيذ 89 مبادرة نوعية خلال العام 2024، بنسبة أداء تصل إلى 95%. وقد ساهمت هذه المبادرات في تعزيز التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن، من خلال توفير سبل الراحة والأمان لهم.

تحقيق الإنجازات

يعكس العدد المتزايد للمبادرات التي تم تنفيذها خلال العام 2024، بمجموع 89 مبادرة، الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية في تحسين خدمة ضيوف الرحمن. تتنوع هذه المبادرات بين القطاعات المختلفة، مما يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات متميزة للزائرين والمصلين في المدينة المنورة.

هذه الجهود تأتي في إطار برنامج شامل لخدمة ضيوف الرحمن، يهدف إلى تحسين تجربتهم وضمان راحتهم وأمانهم خلال زيارتهم للمدينة المنورة. تعكس هذه المبادرات التزام الهيئة بتقديم أفضل الخدمات للضيوف وتعزيز قيم الضيافة والرعاية في المدينة المنورة.