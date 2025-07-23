حاسبة حساب المواطن: حساب الدعم الفردي للمواطن بشفافية تامة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية يعتبر من برامج الدعم الهامة التي تساعد الأسر البسيطة ذات الدخل المنخفض. ومن خلال حاسبة حساب المواطن وقيمة دعم الفرد 1447، يقوم المواطنون بالبحث المستمر لمعرفة موعد صرف حساب المواطن لعام 2025.

حاسبة حساب المواطن وقيمة دعم الفرد

من المتوقع أن يتم صرف الدعم بعد 48 ساعة من تاريخ الصرف، وتحديداً في يوم الأثنين 10 مارس 2025. ويتم توفير فرصة لتسجيل الاعتراض والصرف من 20 إلى 25 من نفس الشهر.

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الاستعلام عن أهلية حساب المواطن لعام 2025

من خلال الرابط الإلكتروني الذي يوفره حساب المواطن، يمكن للمستفيدين التحقق من تواجدهم ضمن قائمة المستحقين للدعم. ويتطلب التقديم اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الرابط

إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور

كتابة رمز التحقق المرئي وتسجيل الدخول

اختيار أهلية حساب المواطن وتسجيل البيانات المطلوبة

شروط الأهلية للحصول على دعم حساب المواطن

للحصول على دعم حساب المواطن، يجب على المتقدم أن يلتزم بالشروط التالية: